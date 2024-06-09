«Иртыш» сегодня играл в Курске за право подняться в группу «Золото». Но во втором тайме матч прервали.

«Иртыш» сегодня играл в Курске за право подняться в группу «Золото». Но во втором тайме матч прервали.

Сегодня омский «Иртыш» проводил последний матч в группе «Серебро» Второй лиги. «Речники» играли в Курске против местного «Авангарда».

В случае победы «Иртыш» выходил в группу «Золото». В первом тайме счет открыл игрок «Иртыша» Никита Ершов. Но перед самым перерывом футболист «Авангарда» Владислав Игнатенко сравнял результат.

А во втором тайме матч пришлось прервать. На 73-й минуте было объявлено об угрозе атаки беспилотников.

– На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Просьба, сохраняя спокойствие, не создавая панику, покинуть пределы стадиона «Трудовые резервы», – объявил диктор по стадиону.

Позже стало известно, что матч будет доигран без зрителей. Но произойдет это тогда, когда в Курске станет безопасно.

А «Иртышу» в оставшиеся минуты нужно будет забивать. При другом исходе омская команда, которая сегодня отмечает 78-ю годовщину со дня основания, останется в группе «Серебро» и не поднимется в более статусный дивизион.