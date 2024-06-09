Программа празднования рассчитана на 6 часов. Омичей поздравят губернатор и хедлайнеры фестиваля.
Стала известна программа празднования Дня молодежи в Омске. Праздник состоится 29 июня на Соборной площади.
Фестиваль продлится с 16 до 22 часов. С 16 часов заработают интерактивные площадки. Также пройдет награждение лучших выпускников образовательных организаций Омской области.
В 17 часов 40 минут начнется совместное шествие представителей омской молодежи и членов делегаций СФО и стран ЦАР. В 18:00 начнет работу основная сцена. Для начала выступят популярные омские исполнители и коллективы, пройдет презентация творческих продуктов АРТ-школ «Дизайн» и «Медиа». На сцену выйдет много талантливых представителей молодежи.
В 20 часов 20 минут участников и гостей праздника поздравит губернатор Виталий Хоценко. А сразу же после поздравления на сцену выйдут хедлайнеры фестиваля. Но их имена пока неизвестны. Завершится концерт в 22 часа.