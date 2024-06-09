Лайнер, который давно должен был направляться в Омск, до сих пор не вылетел из аэропорта Пулково.

Лайнер, который давно должен был направляться в Омск, до сих пор не вылетел из аэропорта Пулково.

Сегодня, 9 июня, в Омске с задержкой в несколько часов приземлится рейс из Санкт-Петербурга.

Как сообщает онлайн-табло аэропорта Пулково, лайнер авиакомпании «Северный ветер», который должен был влететь в 11:15 по питерскому времени, возьмет курс на Омск примерно с трехчасовой задержкой. Новое время вылета – 14:20.

Сейчас самолет этой авиакомпании летит в Санкт-Петербург из Казани с огромной задержкой. Вероятно, этот же лайнер и полетит в Омск.

Из-за этого сбоя задержится и вылет вечернего рейса из Омска в Санкт-Петербург. Согласно расписанию самолет должен взять курс на Северную столицу в 19:05. Но теперь ожидается, что это произойдет ориентировочно в 21:40.