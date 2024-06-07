Омск-Информ
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·Общество

Опасное вещество было обнаружено еще в прошлом году, однако ртуть до сих пор так и не убрали. 
В Шербакульском районе до сих пор не ликвидировали разлив ртути на свалке. Опасное вещество было обнаружено еще в прошлом году, однако ртуть до сих пор так и не убрали. 
– Ядохимикат 1-го класса опасности. Превышение ртути над объектом в 125 раз, живет своей жизнью. Я год не могу достучаться ни в какие двери, чтобы убрали ртуть. Предлагалось соорудить саркофаг, но нет. Рядом лесной массив. С обратной стороны опушки леса не видно этой кучи, и там очень растут замечательные грибы, которые люди собирают, – рассказал общественный инспектор охраны окружающей среды Леонид Гаврильченко.
Отметим, что химикаты оказывают реальное негативное воздействие на окружающую среду. Вопрос, когда будет ликвидирована свалка, остается открытым.
·Общество

Опасное вещество было обнаружено еще в прошлом году, однако ртуть до сих пор так и не убрали. 
В Шербакульском районе до сих пор не ликвидировали разлив ртути на свалке. Опасное вещество было обнаружено еще в прошлом году, однако ртуть до сих пор так и не убрали. 
– Ядохимикат 1-го класса опасности. Превышение ртути над объектом в 125 раз, живет своей жизнью. Я год не могу достучаться ни в какие двери, чтобы убрали ртуть. Предлагалось соорудить саркофаг, но нет. Рядом лесной массив. С обратной стороны опушки леса не видно этой кучи, и там очень растут замечательные грибы, которые люди собирают, – рассказал общественный инспектор охраны окружающей среды Леонид Гаврильченко.
Отметим, что химикаты оказывают реальное негативное воздействие на окружающую среду. Вопрос, когда будет ликвидирована свалка, остается открытым.