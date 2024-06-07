Компания «Газпром нефть» обеспечит республику высококачественными маслами, битумными материалами и авиационным топливом.

Компания «Газпром нефть» обеспечит республику высококачественными маслами, битумными материалами и авиационным топливом.

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о стратегическом партнерстве компании «Газпром нефть» и Республики Марий Эл. В рамках сотрудничества компания обеспечит поставку в регион высококачественных масел, битумных материалов и авиационного топлива.

В рамках сотрудничества оператор бизнеса масел компании – «Газпромнефть – смазочные материалы» – обеспечит предприятия Марий Эл автомобильными и индустриальными маслами для различной техники и оборудования. Произведенные на основе российского сырья смазочные материалы защищают механизмы оборудования и повышают эффективность его работы. Помимо масел для ключевых секторов экономики Марий Эл – энергетического комплекса и деревообработки, металлообработки и машиностроения, пищевой промышленности и сельского хозяйства, компания предложит широкий ассортимент судовых смазочных материалов.

– Благодаря масштабной модернизации Московский и Омский НПЗ компании выпускают широкий перечень востребованной на внутреннем рынке продукции. Наши масла, топливо, битумные материалы и другие виды нефтепродуктов используются в большинстве отраслей экономики. Так, каждый 4-й самолет в России заправлен авиатопливом «Газпром нефти», каждый 3-й километр дорог в стране построен с применением битумов компании. Наши смазочные материалы уверенно работают в самых сложных условиях: от Арктики до жарких климатических зон. В рамках достигнутого соглашения «Газпром нефть» готова не только обеспечить потребности предприятий Марий Эл высококачественной продукцией, но и предложить кастомизированные технологические решения для каждого потребителя, – прокомментировал соглашение председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Как отметил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, для экономического развития региона необходимы качественная продукция и современные технологии.

– Мы открыты к партнерству по внедрению российских инноваций и лучших практик. Подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с одним из лидеров отечественной нефтегазовой отрасли открывает для предприятий Марий Эл новые возможности повышения эффективности, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на укреплении промышленного потенциала региона в целом, – подчеркнул Зайцев.

Отдельным направлением сотрудничества станет поставка авиатоплива в аэропорт Йошкар-Олы. Для контроля качества нефтепродуктов в компании действует единая цифровая система «Нефтеконтроль – Газпром нефть». Она обеспечивает в онлайн-режиме мониторинг доставки топлива от нефтеперерабатывающих заводов до конечных потребителей.