ПСБ заключил с Омской областью социально значимое соглашение на развитие региона. Сделали это на ПМЭФ.

ПСБ заключил с Омской областью социально значимое соглашение на развитие региона. Сделали это на ПМЭФ.

На площадке XXVII Петербургского международного экономического форума председатель ПСБ Петр Фрадков провел рабочие встречи и подписал двусторонние соглашения с руководством ряда регионов. Так, намерения о сотрудничестве закрепили с Омской и Воронежской областями, Республикой Карелия и Еврейской автономной областью.

– ПСБ активно развивается в Омской области, где находится ряд крупных предприятий ОПК, и сотрудничество с регионом имеет для нас особое значение. Мы предлагаем населению и бизнесу широкий выбор современных финансовых и нефинансовых продуктов и услуг, открываем банковские офисы на предприятиях и предоставляем специальные условия для их сотрудников, а также реализуем проект по обеспечению работников ОПК доступным жильем. Соглашение позволит нам в партнерстве с Омской областью расширить участие ПСБ в важных для региона социальных программах, в том числе проектах благоустройства и развития территорий, повышения благополучия омичей, также мы готовы помочь в реализации инвестиционного потенциала компаний и промышленных предприятий области, – рассказал Фрадков.

Отметим, что все соглашения направлены на социально-экономическое развитие регионов при участии банка в различных проектах и программах. Они будут способствовать развитию современных банковских технологий и инфраструктуры в каждом из них.