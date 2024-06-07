За жизнь омича врачи боролись почти два месяца.

За жизнь омича врачи боролись почти два месяца.

В отделение сосудистой хирургии Областной клинической больницы поступил 73-летний омич в тяжелом состоянии. У мужчины были зафиксированы выраженная сердечно-легочная недостаточность с отеком всего тела, а также скопление жидкости в плевральных и брюшной полостях, сдавливающей внутренние органы.

Оказалось, что за два месяца до госпитализации омича начали беспокоить отеки ног и одышка. Он обращался в различные больницы. где его лечили от тромбоза глубоких вен ног. В последний прием у него было заподозрено наличие артериовенозного свища с массивным сбросом артериальной крови в венозное русло. В ОКБ мужчине поставили диагноз: аневризма аорты в области бифуркации с прорывом в систему нижней полой вены.

– Пациенту М. по жизненным показаниям выполнена операция с целью устранения аневризмы и артериально-венозного сброса. Выполнение стандартной при хирургическом лечении аневризм процедуры пересечения аорты с протезированием аорты и подвздошных артерий начиналось с устранения артериовенозных свищей. При вскрытии аневризматического мешка на задней стенке аневризмы обнаружен разрыв задней стенки на протяжении 4 см и дефект в передней стенке подвздошной вены. При выделении аорты и магистральных сосудов впервые был использован метод временного прекращения кровотока в нижней полой вене путем подведения к зоне дефекта вены баллонного катетера через подключичную вену, что было выполнено перед основным этапом операции врачами-специалистами отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, – рассказал руководитель регионального сосудистого центра Областной клинической больницы Виктор Дударев.

После проведения операции медики начали бороться с осложнениями, которые были вызваны заболеванием. Омичу многократно выполнялись плевральные пункции для удаления жидкости из плевральных полостей и расправления легких.