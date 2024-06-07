Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

А Омская область вошла в число сибирских регионов-аутсайдеров по росту спроса на персонал за месяц.

За май омские работодатели стали активнее искать персонал. Лидируют среди искомых работников специалисты из рабочих сфер и продаж.

– Топ-5 наиболее востребованных специалистов в Омской области в который раз возглавили представители сферы «Рабочий персонал»: для них в мае было открыто 27 % от всех вакансий в регионе. Далее идут специалисты из направлений «Строительство, недвижимость» (20 %), «Производство, сервисное обслуживание» (19 %), «Продажи, обслуживание клиентов» (18 %), «Транспорт, логистика, перевозки» (14 %), – констатирует служба исследований hh.ru.

Среди сибирских регионов у Омской области один из самых низких показателей роста спроса на персонал по итогам месяца – 19,5 %. Компанию ей составила Иркутская область (17,6 %). А в лидерах Красноярский край – 31,1 %.

·Экономика/Бизнес

А Омская область вошла в число сибирских регионов-аутсайдеров по росту спроса на персонал за месяц.

За май омские работодатели стали активнее искать персонал. Лидируют среди искомых работников специалисты из рабочих сфер и продаж.

– Топ-5 наиболее востребованных специалистов в Омской области в который раз возглавили представители сферы «Рабочий персонал»: для них в мае было открыто 27 % от всех вакансий в регионе. Далее идут специалисты из направлений «Строительство, недвижимость» (20 %), «Производство, сервисное обслуживание» (19 %), «Продажи, обслуживание клиентов» (18 %), «Транспорт, логистика, перевозки» (14 %), – констатирует служба исследований hh.ru.

Среди сибирских регионов у Омской области один из самых низких показателей роста спроса на персонал по итогам месяца – 19,5 %. Компанию ей составила Иркутская область (17,6 %). А в лидерах Красноярский край – 31,1 %.