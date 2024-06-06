16-летний юноша уехал из Тевриза в Омск, где его нашли у знакомого.

16-летний юноша уехал из Тевриза в Омск, где его нашли у знакомого.

В Омске нашли 16-летнего жителя Тевризского района, который пропал несколько дней назад. Напомним, что в полицию тогда обратились родственники парня. Они предположили, что он уехал в Омск. Так и оказалось.

– Вчера в полицию поступило сообщение от гражданина: несовершеннолетний находился у знакомого в Ленинском округе города Омска, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщается, что жизни и здоровью юноши ничего не угрожает. Со времени пропажи ничего плохого с ним не произошло.