16-летний житель Тевризского района Вадим Беломоин ушел из дома и не отвечает на звонки.

16-летний житель Тевризского района Вадим Беломоин ушел из дома и не отвечает на звонки.

Полицейские Тевризского района ищут 16-летнего местного жителя Вадима Беломоина. Сегодня с заявлением о розыске в полицию обратились родственники подростка, который ушел из дома и на звонки не отвечает. Предположительно, юный сельчанин мог отправиться в Омск.

Приметы Вадима: на вид 16 лет, рост 175–180 см, среднего телосложения, короткая стрижка. На момент ухода был одет в темную куртку, темные штаны, кроссовки. Среди особых примет – шрам от аппендицита.

При себе подросток имел: паспорт, черный рюкзак с вещами, документы, сотовый телефон, транспортную карту на бесплатный проезд и банковскую карту.

Тех, кто располагает информацией, которая поможет разыскать Вадима, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-31-97 или 102.