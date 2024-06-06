Согласно многочисленным исследованиям, аэрозоли в электронных сигаретах содержат никотин, который является мощным нейротоксином, вызывая зависимость.

Согласно многочисленным исследованиям, аэрозоли в электронных сигаретах содержат никотин, который является мощным нейротоксином, вызывая зависимость.

На молодёжном сленге «парить» – значит, курить электронную сигарету и быть частью современной, продвинутой «тусовки». Врач-педиатр поликлиники № 2 Камила Бекенова рассказала, чем опасно это совсем не безобидное увлечение.

– «Это не курение, а парение» – так выражаются пользователи электронных сигарет и вейпов, выдыхая облака пара с ароматом вишни, мяты, шоколада или леденца. Но не все так сладко, как кажется. И чем они вкуснее, тем опаснее, – предупреждает Камила Бекенова.

Ароматизаторы, содержащиеся в аэрозоле, создают иллюзию о безвредности этих продуктов. В реальности это токсичные вещества, попадая в организм в составе аэрозоля, проникают в легкие и повреждают их на клеточном уровне. Врачи не без оснований бьют тревогу, прогнозируя значительный рост малолетних пациентов с депрессиями и психозами в ближайшие два-три года. Причиной такому неутешительному прогнозу – курение вейпов, тех самых якобы безобидных электронных сигарет, которые уже обосновались в рюкзаках 10–13-летних детей.

Вейпингом принято называть процесс вдыхания и выдыхания аэрозоля (его ошибочно называют паром), который вырабатывается электронной сигаретой или устройством похожего типа.

Аэрозоли кроме никотина содержат токсичные вещества, формальдегид, тяжелые металлы. Уровни содержания некоторых металлов, таких как никель и хром, в паре электронной сигареты выше, чем в табачном дыме.

Согласно многочисленным исследованиям, аэрозоли в электронных сигаретах содержат никотин, который является мощным нейротоксином, вызывая зависимость.

Природный никотин в вейпах заменен химическим, что представляет еще большую опасность для организма. Синтетический, или, по-другому, солевой никотин – это очень токсичное вещество.

В среднем одна электронная сигарета выдерживает около 200 затяжек. С каждой затяжкой в организм поступает еще большая доза высокотоксичного никотина, и зависимость от солевого никотина развивается быстрее, чем от обычного.

При этом, несмотря на быстрое усвоение, выводится такой никотин из организма дольше табачного. Даже при кратковременном воздействии аэрозоля возможно раздражение горла и глаз, кашель, головокружение; это провоцирует сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания и может действовать как «стимулятор опухоли», способствуя развитию злокачественных новообразований.

В зоне риска и те, кто рядом. Бытует устойчивое мнение, что электронные сигареты можно использовать даже в местах, где курение запрещено, аргументируя тем, что это просто безвредный пар, а не табачный дым. Но это не так. Мелкие частицы аэрозоля всегда травмируют легкие, могут вызывать раздражение слизистых, кашель и другие респираторные проблемы.

А еще они взрываются! В России и мире уже зафиксировано множество инцидентов, когда электронная сигарета взрывалась в руках или во рту у курящего. Уважаемые родители, курение (парение) в подростковом возрасте проще предотвратить, чем бороться с ним. Берегите своих детей и будьте здоровы!