Перегрев под солнцем, неправильно помытые фрукты и зелень, грязные руки, неизвестная еда – все это может уложить ребенка в постель даже в самый благоприятный сезон.

Перегрев под солнцем, неправильно помытые фрукты и зелень, грязные руки, неизвестная еда – все это может уложить ребенка в постель даже в самый благоприятный сезон.

Лето все ждут с нетерпением, и не хотелось бы иметь проблемы со здоровьем в этот самый благоприятный сезон. Участковый врач – педиатр Большереченской ЦРБ Татьяна Бойгачева напомнила родителям простые правила безопасности.

– Жаркое солнце может серьезно угрожать перегревом, поэтому летом ребенок всегда должен быть одет по погоде. Дети более чувствительны к воздействию температуры и влажности, чем взрослые. Поэтому очень важно, чтобы ребенок был правильно одет. Мы рекомендуем приобретать детскую одежду из хлопчатобумажных тканей, которая хорошо впитывает влагу. Кроме того, детям обязательно нужно носить на улице головные уборы, – рассказала Татьяна Бойгачева.

Одежда ребенка должна быть чистой. Ее нужно регулярно менять, а при стирке использовать моющие средства, предназначенные для детских вещей, в соответствии с инструкцией по применению.

Лето – благодатная пора, когда каждый день на столе появляются свежие фрукты, ягоды и овощи. Кажется, нет нужды напоминать о том, что их всегда нужно мыть. Но и здесь есть нюансы, считают врачи. Например, зелень важно очень хорошо промывать, но редко кто-либо делает это правильно.

– Есть определенные правила: зелень нужно либо замачивать в уксусе, либо ошпаривать кипятком. Можно также замочить зелень в воде с ложкой соли, а потом сполоснуть ее водой из-под крана, – уточнила врач.

Ребенку надо объяснять, что нельзя есть немытые фрукты и ягоды прямо с дерева или куста, даже если они растут в своем саду. На плоды могут попасть ядовитые вещества после обработки от насекомых, на них могут садиться мухи, осы, обычная пыль.

Необходимо приучать детей не употреблять в пищу непроверенную еду, а есть только ту, которую им дают родители или сотрудники детских учреждений. Ребенку постарше, который может себе что-то купить на карманные деньги, объяснить, что еду нужно приобретать только в упаковке, а не в открытом виде.

Важнейшим гигиеническим навыком для ребенка не только летом, но и круглый год эпидемиологи считают регулярное мытье тела и рук. При регулярном мытье рук риски распространения кишечных заболеваний снижаются на 40 %, а ОРВИ – на 25 %.

Через грязные руки можно заразиться целым рядом инфекционных болезней, в первую очередь острых кишечных, таких как норовирусная и ротавирусная инфекции, дизентерия, сальмонеллез.

Это лишь несколько правил, соблюдение которых может уберечь детей от многих проблем на летних каникулах.