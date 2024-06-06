Количество пострадавших продолжает расти. Интересно, что трамвай два дня назад проходил полный техосмотр.

Количество пострадавших продолжает расти. Интересно, что трамвай два дня назад проходил полный техосмотр.

В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадали 102 человека, один мужчина умер в больнице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Известно, что среди пострадавших семеро детей.

Напомним, что авария произошла сегодня утром. У одного из трамваев отказали тормоза. Он понесся вперед и протаранил второй трамвай, стоявший на остановке. На повороте из салона трамвая прямо на дорогу выпали двое пассажиров.

За рулем злополучного трамвая была 23-летняя Александра. Как сообщает SHOT, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. После ДТП врачи диагностировали у Александры перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки.

Девушка работала машинистом около 8 месяцев. Три года назад она закончила местный горнотехнический техникум.

Трамвай, у которого отказали тормоза, проходил полный техосмотр 2 дня назад. Тогда не было никаких замечаний. Сегодня в 5:58 он вышел на линию. Первый рейс прошел в штатном режиме. А во второй на склоне трамвай сильно разогнался, водитель не смогла затормозить.