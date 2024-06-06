У одного из них отказали тормоза. Пострадало около 30 человек.

У одного из них отказали тормоза. Пострадало около 30 человек.

Сегодня, 6 июня, в Кемерове на полном ходу столкнулись два трамвая. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза.

Один из вагонов потерял управление и понесся по рельсам с такой скоростью, что из салона под колеса машин выпали несколько пассажиров. Вагон на скорости врезался в зад впереди идущему трамваю. От сильного удара водителя зажало внутри, доставать его помогали очевидцы.

Пострадало около 30 человек. Следователи возбудили уголовное дело.