Женщине не нравилось, что навес примыкает к ее окнам, и она пошла в суд.

Женщине не нравилось, что навес примыкает к ее окнам, и она пошла в суд.

В суд с иском к управляющей компании ООО УК «Кристалл» обратилась омичка, которая живет в многоэтажке на бульваре Архитекторов. Она рассказала, что ее квартира находится на первом этаже, а под ее окнами расположен вход в цокольное помещение, в котором находятся общедомовые коммуникации.

Это помещение часто затапливало, и на общем собрании жильцов было принято решение об установке над дверью в цоколь заграждающей конструкции с козырьком.

– Установленный навес практически примыкал к окнам омички, создавая угрозу жизни и здоровью, влияя на условия проживания в жилом помещении. Из-за металлической конструкции с навесом над входом в подвальное помещение нарушается уровень естественной освещенности единственной комнаты квартиры, затруднен обзор и вид из окна. Возведенная конструкция делает доступным окно для проникновения в жилое помещение, – рассказали в УФССП по Омской области.

Суд обязал управляющую компанию демонтировать навес и привести территорию в первоначальное состояние. После этого конструкция была убрана.