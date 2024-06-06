Всего их набралось 15. Большинство ребят отлично сдали литературу, но отличились также в химии и географии.

Всего их набралось 15. Большинство ребят отлично сдали литературу, но отличились также в химии и географии.

Министр образования Иван Кротт подробнее рассказал о выпускниках омских учебных заведений, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Напомним, таких ребят в этом году пока 15.

Единственным, кто набрал максимум в ЕГЭ по географии, стал выпускник Ильичевской школы Москаленского района. Он также трехкратный призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по этому же предмету.

Химию наиболее успешно сдали выпускники областного многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117 и трех школ – 33-й, 142-й и 135-й.

Больше всего отличников набралось после ЕГЭ по литературе. Их девять человек, они закончили городские гимназии № 115, 146 и 140, школы № 96 и 133, лицей № 143, областной центр развития одаренности № 117 и авторскую экспериментальную школу. Еще один стобалльник является студентом Омского авиационного колледжа имени Жуковского.

Иван Кротт также отмечает, что в целом доля работ, сданных на высокий балл, увеличилась.

– Высокобалльники, которые по трем предметам наберут от 240 баллов и выше и поступят в омские вузы, получат от губернатора Омской области премии от 30 до 120 тысяч рублей. Те, кто по двум предметам и дополнительному вступительному испытанию творческой или профессиональной направленности наберут от 160 баллов и выше, получат премии от 20 до 80 тысяч рублей, – сообщил глава регионального Минобра в своем телеграм-канале.

Тем ученикам, кто набрал высокий, но не максимальный балл, при поступлении в омские вузы обещаны стипендии.