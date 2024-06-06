Омичи в соцсетях обратили внимание на аварийную крышу дома. В городской администрации пояснили, почему пока не до сноса здания.

Омичи в соцсетях обратили внимание на аварийную крышу дома. В городской администрации пояснили, почему пока не до сноса здания.

В соцсетях появились свежие снимки пятиэтажного дома на улице 20-го Партсъезда, 53. Горожане выразили опасение, что деформированная крыша здания в любой момент может обвалиться. В мэрии Омска объяснили такое состояние дел непрекращающимися судами с собственниками жилья в этом доме. Заявители хотят получить квартиры вместо денежной компенсации.

– В данном аварийном доме никто не проживает, он огорожен забором. Дом не может быть снесен, так как продолжается судебный процесс с собственниками жилых помещений в этом МКД, – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что стена в многоэтажке обрушилась 12 августа 2022 года. Дом признали непригодным для проживания и подлежащим сносу.