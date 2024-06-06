Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко после встречи с гендиректором популярного маркетплейса Татьяной Бакальчук на ПМЭФ-2024.

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко после встречи с гендиректором популярного маркетплейса Татьяной Бакальчук на ПМЭФ-2024.

Вчера, 5 июня, омская делегация во главе с губернатором Виталием Хоценко в рамках Петербургского международного экономического форума – 2024 встретилась с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук. Стороны обсудили строительство в Омске распределительного центра популярного маркетплейса за 7,5 млрд рублей.

По словам главы Омской области, в центре планируется организовать полный комплекс услуг: от хранения заказов до упаковки товаров. Что позволит расширить каналы продаж и сократит логистические издержки. Кроме того, омский центр поможет создать порядка 5 тысяч новых рабочих мест.

– Сейчас на объекте идет монтаж кровли и инженерных сетей. Планируется, что распределительный центр откроется уже в этом году, – заявил Хоценко.

Под эти цели компания Wildberries выкупила в собственность участок в 20 гектаров в агропарке, в границах Троицкого сельского поселения Омского района вдоль федеральной трассы Р-254 «Иртыш».