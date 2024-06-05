Объект на территории региона появится в следующем году. Его строительство обойдется в 1,6 млрд рублей.

Объект на территории региона появится в следующем году. Его строительство обойдется в 1,6 млрд рублей.

В Омской области построят рекреационный отель, который поможет привлечь в регион туристов. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей. Возведение объекта анонсировал губернатор Виталий Хоценко.

– Омской области нужны новые отели и базы отдыха. Появление новых гостиниц делает наш регион еще более привлекательным для туристов, да и местным приятно отдыхать в красивых и комфортных условиях. Подписали соглашение с учредителем Сибирского регионального союза Арабо Григоряном о строительстве в регионе рекреационного отеля, – отметил Хоценко.

Отель будет включать в себя гостиничный комплекс, ресторан, СПА-комплекс и гостевые коттеджи. Реализовать проект планируют в 2025 году. По словам Хоценко, в регионе появится 120 новых рабочих мест. Кроме того, комплекс сможет принимать до 600 человек.

Ранее стало известно, что этот рекреационный отель появится в селе Розовка Омского района на берегу Иртыша.