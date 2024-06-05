Омск-Информ
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·Общество

Сильнейший ливень настигнет регион в начале следующей недели.
В Омской области ожидается сильный ливень. Он настигнет регион в понедельник, 10 июня. Согласно прогнозу сервиса Ventusky, утром этого дня непогода обрушится на Одесский и Шербакульский районы, чуть позже она доберется до Азовского и Таврического районов, затем ливни придут в Омск. 
В эпицентре мощность дождей составит 25 мм, что составляет половину месячной нормы для Омска. Ливни будут идти в регионе до самого вечера.
Напомним, сегодня в регионе также ожидается неблагоприятная погода. По информации Обь-Иртышского УГМС, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, возможен град.
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·Общество

Сильнейший ливень настигнет регион в начале следующей недели.
В Омской области ожидается сильный ливень. Он настигнет регион в понедельник, 10 июня. Согласно прогнозу сервиса Ventusky, утром этого дня непогода обрушится на Одесский и Шербакульский районы, чуть позже она доберется до Азовского и Таврического районов, затем ливни придут в Омск. 
В эпицентре мощность дождей составит 25 мм, что составляет половину месячной нормы для Омска. Ливни будут идти в регионе до самого вечера.
Напомним, сегодня в регионе также ожидается неблагоприятная погода. По информации Обь-Иртышского УГМС, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, возможен град.
1758