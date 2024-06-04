Омск-Информ
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·Общество

Завтрашний день обещает быть тревожным в плане погоды.

В Омской области на завтра ожидают неблагоприятную погоду. По информации Обь-Иртышского УГМС, 5 июня местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. А в отдельных районах порывы ветра  могут достигать 15–20 м/с.

Омичей просят быть осторожнее. При возникновении чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует обратиться в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.

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·Общество

Завтрашний день обещает быть тревожным в плане погоды.

В Омской области на завтра ожидают неблагоприятную погоду. По информации Обь-Иртышского УГМС, 5 июня местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. А в отдельных районах порывы ветра  могут достигать 15–20 м/с.

Омичей просят быть осторожнее. При возникновении чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует обратиться в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.

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