Михаил Миненков, который с 2016 года возглавляет Невинномысск, в 90-е годы приезжал в Омск на турниры по армейскому рукопашному бою. Тогда он считал, что Омск разваливается.

Михаил Миненков, который с 2016 года возглавляет Невинномысск, в 90-е годы приезжал в Омск на турниры по армейскому рукопашному бою. Тогда он считал, что Омск разваливается.

Глава города Невинномысска, Герой России Михаил Миненков в составе делегации Ставропольского края провел два дня в Омске. Он сообщил в своем телеграм-канале, что в ходе рабочего визита посетил с коллегами омские предприятия, объекты культуры и спорта.

Также Миненков вспомнил, что в 90-е годы несколько раз приезжал в Омск. Тогда город оставил у него не самые лучшие впечатления.

– Я помню, приезжал в Омск в 1994–1998 году на турнир по армейскому рукопашному бою имени Николая Чепика. Выступал за Воздушно-десантные войска в тяжелом весе. Это был сильнейший турнир в России. Помню, мы бились в цирке, жили в поселке Светлом. Ассоциация была такая – пробитые туннели, двухметровые сугробы. Как вся страна разваливалась, так и Омск, – вспоминает политик. – И сегодня, спустя много лет я удивлен масштабами. Все поменялось. Омск растет, как и вся страна. Это, конечно, интересная архитектура, интересные люди. Омск – это сильный, мощный город.

Михаил Миненко заявил, что как глава города хочет сотрудничать с омской культурой, театрами, спортом.