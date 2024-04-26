Парень решил пересечь дорогу по пешеходному переходу, но не спешился с самоката.

Парень решил пересечь дорогу по пешеходному переходу, но не спешился с самоката.

Омичка стала участницей ДТП в городе Лермонтове Ставропольского края. По информации ГИБДД, 31-летняя женщина за рулем «Тойоты-Витц» сбила 13-летнего подростка на электросамокате. Парень решил пересечь дорогу по пешеходному переходу, но не спешился с самоката.

Подростка доставили в больницу с травмой головы и ушибами конечностей.

– Выяснилось, что средство индивидуальной мобильности ребенку приобрели родители, но, очевидно, правила передвижения на нем не разъяснили, – рассказали в ГИБДД.

За последние два года омичка 8 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости.