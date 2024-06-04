В Надеждино, Розовке и Новоомском проведены грейдирование и ремонт улиц. Работы также пройдут в Лузинском, Ключевском и Андрееевском поселениях.

В Надеждино, Розовке и Новоомском проведены грейдирование и ремонт улиц. Работы также пройдут в Лузинском, Ключевском и Андрееевском поселениях.

В Омском районе продолжаются работы по восстановлению и содержанию дорог. В Розовском сельском поселении разровняли улицу Парковую, 1-ю и 2-ю Объездные, Фермерскую, Северную и Лазо. На двух последних также провели отсыпку. А в Чернолучинском отгрейдировали улицы Сосновую, Береговую, Иртышский д/о, Восточную, Зеленую и переулок Зеленый.

Кроме того, в Надеждино и Молодежном провели грейдирование грунтовых дорог. Спецтехника будет выравнивать грунт по мере необходимости с интервалами, которые позволят комфортно передвигаться по улицам и пешеходам, и водителям.

В населенных пунктах постепенно производят запланированные восстановительные дорожные работы. В Новоомском сельском поселении с конца мая начат ямочный ремонт улиц Ленина и 50 лет Октября. При этом на улице Казачьей по просьбам местных жителей дорогу отсыпали. Работы, как сообщила пресс-служба района, были завершены в конце мая.

Работы по ремонту продолжаются и сейчас. Также будет произведен ремонт дорог в Лузинском, Ключевском и Андреевском поселениях – если этому не будут препятствовать погодные условия.