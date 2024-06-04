Бездомная собака зашла в чужой двор, за что поплатилась жизнью. Ее убил мужчина, но съесть не успел.

Бездомная собака зашла в чужой двор, за что поплатилась жизнью. Ее убил мужчина, но съесть не успел.

Мировой суд в Омске вынес приговор ранее судимому 33-летнему мужчине, которого признали виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Омич убил собаку 4 февраля во дворе частного дома на улице Торговой, когда был в гостях у знакомых. Мужчина крепко выпил. В какой-то момент он увидел, что во двор забежала бездомная собака, которую мужчина решил убить.

Он взял животное за задние лапы, ударил об лед, ножом перерезал горло, а потом нанес несколько ударов топором. После этого живодер выпотрошил собаку. Омич хотел съесть собаку, но не успел этого сделать, так как на место ЧП уже нагрянули полицейские.

Вину в совершении преступления мужчина полностью признал. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.