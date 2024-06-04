Экс-супруга предлагала мужчине выкупить ее долю, но он не соглашался.

Экс-супруга предлагала мужчине выкупить ее долю, но он не соглашался.

В суд обратилась омичка, которая потребовала обязать ее бывшего мужа предоставить ей доступ к их общую квартиру. Она рассказала, что вместе с экс-супругом они владеют квартирой на бульваре Архитекторов. После развода они не смогли договориться о разделе имущества. Омичка предлагала мужчине выкупить ее долю, но он не соглашался. При этом он не пускал женщину в квартиру и не отдавал ей ключи.

– Вместе с тем гражданин не в полной мере исполнял финансовые обязательства по оплате коммунальных услуг за жилплощадь. Урегулировать ситуацию в досудебном порядке и найти возможный компромисс омичам так и не удалось, – рассказали в УФССП по Омской области.

Суд постановил отдать омичке ключи от квартиры и предоставить в нее доступ. Приставы предупредили мужчину, что за неисполнение решения суда он будет привлечен к ответственности. После этого мужчина исполнил решение суда.