Омск-Информ
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·Общество

На городских улицах появятся шесть светофоров и два комплекса. Подрядчиков для проведения работ определят в конце месяца.

В Омске на улицах появятся шесть новых светофоров и два комплекса фото- и видеофиксации. Их установят в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». 

На эти цели из бюджета области выделено 65,5 миллиона рублей. Конкурсные процедуры по определению подрядчиков на установку начнутся в конце июня, заказчиком работ выступит городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Комплексы фотовидеофиксации появятся на следующих участках:  

  • улица 20 лет РККА – улица Шебалдина; 
  • улица 3-я Транспортная – улица Богдана Хмельницкого. 

Светофоры установят на улицах разных округов: 

  • улица Панфилова – улица 2-я Транспортная; 
  • улица Ватутина – улица Дмитриева; 
  • улица 1-я Трамвайная – улица Воровского; 
  • улица Машиностроительная – улица Гашека; 
  • Красноярский тракт – дорога на поселок Большие Поля; 
  • улица Магистральная – улица Нефтезаводская.
·Общество

На городских улицах появятся шесть светофоров и два комплекса. Подрядчиков для проведения работ определят в конце месяца.

В Омске на улицах появятся шесть новых светофоров и два комплекса фото- и видеофиксации. Их установят в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». 

На эти цели из бюджета области выделено 65,5 миллиона рублей. Конкурсные процедуры по определению подрядчиков на установку начнутся в конце июня, заказчиком работ выступит городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Комплексы фотовидеофиксации появятся на следующих участках:  

  • улица 20 лет РККА – улица Шебалдина; 
  • улица 3-я Транспортная – улица Богдана Хмельницкого. 

Светофоры установят на улицах разных округов: 

  • улица Панфилова – улица 2-я Транспортная; 
  • улица Ватутина – улица Дмитриева; 
  • улица 1-я Трамвайная – улица Воровского; 
  • улица Машиностроительная – улица Гашека; 
  • Красноярский тракт – дорога на поселок Большие Поля; 
  • улица Магистральная – улица Нефтезаводская.