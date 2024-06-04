На городских улицах появятся шесть светофоров и два комплекса. Подрядчиков для проведения работ определят в конце месяца.
В Омске на улицах появятся шесть новых светофоров и два комплекса фото- и видеофиксации. Их установят в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
– На эти цели из бюджета области выделено 65,5 миллиона рублей. Конкурсные процедуры по определению подрядчиков на установку начнутся в конце июня, заказчиком работ выступит городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Комплексы фотовидеофиксации появятся на следующих участках:
- улица 20 лет РККА – улица Шебалдина;
- улица 3-я Транспортная – улица Богдана Хмельницкого.
Светофоры установят на улицах разных округов:
- улица Панфилова – улица 2-я Транспортная;
- улица Ватутина – улица Дмитриева;
- улица 1-я Трамвайная – улица Воровского;
- улица Машиностроительная – улица Гашека;
- Красноярский тракт – дорога на поселок Большие Поля;
- улица Магистральная – улица Нефтезаводская.