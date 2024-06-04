Омск-Информ
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·Общество

Во время рейса Ташкент – Омск пассажирам не донесли информацию о требованиях транспортной безопасности.
В апреле Кировский районный суд признал авиакомпанию Uzbekistan Airways виновной по административному делу за нарушение требований в области транспортной безопасности. 
Оказалось, что во время рейса Ташкент – Омск пассажирам не донесли информацию о требованиях транспортной безопасности. За это компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей. 
Авиаперевозчик не согласился с решением суда и подал апелляцию. Представители компании утверждают, что все требования авиационной безопасности на борту были соблюдены. 
Жалобу на решение суда будут рассматривать 25 июня.
·Общество

Во время рейса Ташкент – Омск пассажирам не донесли информацию о требованиях транспортной безопасности.
В апреле Кировский районный суд признал авиакомпанию Uzbekistan Airways виновной по административному делу за нарушение требований в области транспортной безопасности. 
Оказалось, что во время рейса Ташкент – Омск пассажирам не донесли информацию о требованиях транспортной безопасности. За это компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей. 
Авиаперевозчик не согласился с решением суда и подал апелляцию. Представители компании утверждают, что все требования авиационной безопасности на борту были соблюдены. 
Жалобу на решение суда будут рассматривать 25 июня.