Водителя автобуса, который вез пассажиров, остановили за проезд светофора на красный сигнал. Оказалось, что у омича богатый послужной список.

Водителя автобуса, который вез пассажиров, остановили за проезд светофора на красный сигнал. Оказалось, что у омича богатый послужной список.

В Омске на Красном Пути к инспекторам ДПС обратился очевидец, который сообщил, что водитель автобуса ПАЗ, который ехал по маршруту с пассажирами, проехал на красный сигнал светофора. Эта информация подтвердилась. Нарушителем оказался 33-летний омич.

– Стоит отметить, что данный водитель уже не первый раз привлекается к ответственности за игнорирование сигналов светофора. Всего у омича более 200 нарушений правил дорожного движения, – сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В подтверждение сказанного автоинспекторы приводят запись с проспекта Мира, где видно, как водитель автобуса игнорирует запрещающий сигнал светофора. За повторное совершение правонарушения на омича составили протокол. Теперь ему грозит штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Всего за 5 месяцев 2024 года из-за проезда водителей на красный свет зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 41 человек получил травмы различной степени тяжести.