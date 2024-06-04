Омский региональный оператор «Магнит» продолжает удерживать лидерство в сортировке отходов в Сибирском федеральном округе.
Омская область, благодаря усилиям регионального оператора «Магнит», стала неоспоримым лидером в области обработки твердых коммунальных отходов в Сибири. По последнему отчету Федерального Росприроднадзора за 2023 год, Омская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по объемам сортировки и обработки твердых коммунальных отходов. Согласно отчету, в 2023 году на сортировку поступило 47 % образованных твердых коммунальных отходов в Омской области. Этот показатель является самым высоким в Сибирском федеральном округе. В то время как в других регионах Сибири, таких как Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Томская и Иркутская области, процент сортировки составляет значительно меньше. Омская область демонстрирует стабильные результаты в реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко неоднократно отмечала лидирующие позиции региона в данном направлении. Она подчеркивала, что благодаря работе двух комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов, построенных региональным оператором, Омская область удерживает высокие результаты уже несколько лет подряд. Благодаря эффективной сортировке и переработке вторичных ресурсов, количество отходов, направляемых на захоронение, постоянно снижается. Это позволяет не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и способствует устойчивому развитию региона в целом. Таким образом, Омская область подтверждает свою репутацию лидера в сфере обработки твердых коммунальных отходов, продолжая вносить значительный вклад в устойчивое развитие региона и ставя новые стандарты для других регионов Сибири.