Геннадий Долматов посетил розовские образовательные учреждения, а также встретился с местными жителями.

Геннадий Долматов посетил розовские образовательные учреждения, а также встретился с местными жителями.

Глава Омского района Омской области Геннадий Долматов посетил Розовское сельское поселение с рабочим визитом. Программа визита включала в себя несколько пунктов. Объезд территории начался с посещения памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Первый пункт – Розовская средняя общеобразовательная школа им. М. А. Буделева, которая с 2019 года является базовой школой (инновационной площадкой) Омского научного центра Российской академии образования при Омском государственном педагогическом университете. В 2021 году школа получала средства на проведение ремонтных работ: в первую очередь необходимо было восстановить отопление и электроснабжение. К 2023/24 учебному году был проведен также и косметический ремонт. Глава района пообщался с руководством школы и преподавателями.

После этого команда Геннадия Долматова посетила детский сад «Розовский», где также за последние три года реализованы крупные проекты по ремонтным работам: косметический ремонт помещений детского сада, а также ремонт центрального крыльца, монтаж водосточной системы и частичный ремонт асфальтового покрытия. К новому учебному году планируется продолжить ремонт асфальта, а также провести ремонт крылец и фасада.

Следующий пункт – Розовская амбулатория, где глава района пообщался с главным врачом БУЗОО «Омская ЦРБ» Анной Шарпан, а также с терапевтом амбулатории Ириной Куликовой.

Также в деревне Нива Геннадий Долматов посетил сход в местном сельском клубе, где также присутствовали глава поселения Елена Оськина и заместители главы района. Районная администрация приняла в работу все запросы жителей сельского поселения.