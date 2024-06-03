Омск-Информ
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·Спорт

Райан Меркли, который мог оказаться в «Авангарде», подпишет новый контракт с «Куньлунем». Известна даже зарплата защитника.

Канадский защитник Райан Меркли, выступавший в минувшем сезоне за «Куньлунь», подпишет новый контракт с китайским клубом. Как сообщает Metaratings.ru, зарплата игрока составит около 24 млн рублей.

Напомним, что Меркли мог оказаться в «Авангарде». Разговоры об этом ходили месяц назад. Однако защитник предпочел остаться в команде, которую теперь будет тренировать бывший наставник «ястребов» Михаил Кравец.

Минувший сезон стал для Райана Меркли дебютным в КХЛ.

·Спорт

Райан Меркли, который мог оказаться в «Авангарде», подпишет новый контракт с «Куньлунем». Известна даже зарплата защитника.

Канадский защитник Райан Меркли, выступавший в минувшем сезоне за «Куньлунь», подпишет новый контракт с китайским клубом. Как сообщает Metaratings.ru, зарплата игрока составит около 24 млн рублей.

Напомним, что Меркли мог оказаться в «Авангарде». Разговоры об этом ходили месяц назад. Однако защитник предпочел остаться в команде, которую теперь будет тренировать бывший наставник «ястребов» Михаил Кравец.

Минувший сезон стал для Райана Меркли дебютным в КХЛ.