Бывший начальник управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений был признан виновным в халатности.

Бывший начальник управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений был признан виновным в халатности.

Центральный районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений. Он был признан виновным в халатности.

По версии следствия, 1 сентября 2020 года 7-летний мальчик играл с друзьями на территории между домами № 6 и 7 на улице 40 лет Ракетных Войск. Во время игры ребенок упал в открытый водопроводный колодец. В результате мальчик получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Следователи посчитали, что именно руководитель управления муниципальной собственнности должен был заниматься организацией работ по техинвентаризации водопровода, а также выявления открытых колодцев. Мужчина не выполнил свои должностные обязанности, в результате чего и произошел несчастный случай.

Скд приговорил омича к 2 годам лишения свободы условно, а также лишил права занимать руководящие должности на 1 год.