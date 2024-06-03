Виталий Меньков вместе с женой помогает пожилым людям, которые сначала с недоверием относились к мужчине, но теперь приняли его.

Виталий Меньков вместе с женой помогает пожилым людям, которые сначала с недоверием относились к мужчине, но теперь приняли его.

Традиционно считалось, что социальная работа – это исключительное занятие для женщин. Однако пожилым людям часто требуется помощь, которую могут оказать только мужчины, обладающие физической силой и выносливостью.

Виталий Меньков, социальный работник из Полтавского района, не ограничивает себя стереотипами и с радостью помогает своим подопечным. В начале пути Виталию было непросто наладить контакт с пожилыми людьми.

– Конечно, поначалу было сложновато. Ведь люди старшего возраста не всегда легко идут на контакт, особенно когда соцработник – мужчина. Но постепенно, шаг за шагом, я научился понимать своих подопечных. Сегодня работа приносит мне только положительные эмоции, – признается соцработник.

Вместе с женой Натальей Виталий оказывает бытовые услуги 18 пожилым людям. Супруги покупают для них продукты и лекарства, убирают дом, выполняют хозяйственные работы и оплачивают коммунальные услуги. Зимой к этому списку добавляются расчистка снега, доставка дров и воды. Виталий также помогает другим социальным работникам в мужских вопросах, ведь он единственный мужчина в отделении комплексного центра.

Виталий и Наталья отмечают, что у каждого пенсионера свой характер, и не всегда он прост. Иногда возникают трудности, но супруги никогда не задумывались о смене профессии. По их мнению, забота о пожилых – это дело мужское.

В родном селе Новоильиновка Виталий и Наталья пользуются большим уважением. Односельчане знают о их добрых делах и часто обращаются за помощью. Супруги Меньковы с радостью оказывают поддержку всем нуждающимся, не разделяя их на мужчин и женщин. История Виталия Менькова и его семьи показывает, что забота о пожилых не имеет гендерных ограничений. Мужчины и женщины могут одинаково успешно помогать тем, кто нуждается в поддержке.