Субсидии направят 25 муниципальным образованиям.
25 муниципальных образований получат более 65 млн рублей на обустройство новых контейнерных площадок. На эти средства планируют установить более 1300 контейнеров.
Деньги получат Азовский, Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Любинский, Москаленский, Называевский, Нижнеомский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Тевризский, Тюкалинский и Шербакульский районы.
Всего с 2020 года в регионе создали более 3 тысяч контейнерных площадок и установили 7,5 тысячи контейнеров.
Напомним, что накануне в Любинском районе перевернулся мусоровоз.