Омск-Информ
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·Происшествия

Происшествие произошло в Любинском районе.
Вчера в обеденное время в районе 7-го километра подъезда к поселку Драгунскому в Любинском районе произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 45-летний водитель мусоровоза не справился с управлением, выехал на встречку и улетел в кювет, где авто перевернулось.
В результате происшествия водитель и его 43-летний пассажир были госпитализированы. 
Обстоятельства аварии устанавливаются.
·Происшествия

Происшествие произошло в Любинском районе.
Вчера в обеденное время в районе 7-го километра подъезда к поселку Драгунскому в Любинском районе произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 45-летний водитель мусоровоза не справился с управлением, выехал на встречку и улетел в кювет, где авто перевернулось.
В результате происшествия водитель и его 43-летний пассажир были госпитализированы. 
Обстоятельства аварии устанавливаются.