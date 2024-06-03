Омск-Информ
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·Происшествия

Воздушное судно приземлялось в аэропорту Толмачево, и в этот момент обнаружилось, что у борта не выпустились закрылки. 
Вчера у самолета Омск – Новосибирск обнаружилась техническая неисправность. Воздушное судно приземлялось в аэропорту Толмачево, и в этот момент обнаружилось, что у борта не выпустились закрылки.
Несмотря на неисправность, посадка прошла успешно. Рейс выполнял самолет Boeing 737-524 авиакомпании «ЮТэйр», сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Напомним, 25 мая в двигатель самолета, который направлялся из Новосибирска в Омск, попала птица.
·Происшествия

Воздушное судно приземлялось в аэропорту Толмачево, и в этот момент обнаружилось, что у борта не выпустились закрылки. 
Вчера у самолета Омск – Новосибирск обнаружилась техническая неисправность. Воздушное судно приземлялось в аэропорту Толмачево, и в этот момент обнаружилось, что у борта не выпустились закрылки.
Несмотря на неисправность, посадка прошла успешно. Рейс выполнял самолет Boeing 737-524 авиакомпании «ЮТэйр», сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Напомним, 25 мая в двигатель самолета, который направлялся из Новосибирска в Омск, попала птица.