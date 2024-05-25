Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Однако это не помешало борту выполнить рейс и благополучно приземлиться.
Вчера в двигатель № 2 самолета, который направлялся из Новосибирска в Омск, попала птица. Это обнаружили уже в Омском аэропорту во время послеполетного осмотра.
Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», самолет эксплуатирует авиакомпания «Сибирь». Номер рейса — SBI 5345.
Ранее в Подмосковье произошел инцидент с самолетом авиакомпании «Победа», следовавшем из столичного аэропорта Шереметьево в Омск. Его осветили лазером синего цвета, однако на полет это не повлияло.
·Происшествия

Однако это не помешало борту выполнить рейс и благополучно приземлиться.
Вчера в двигатель № 2 самолета, который направлялся из Новосибирска в Омск, попала птица. Это обнаружили уже в Омском аэропорту во время послеполетного осмотра.
Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», самолет эксплуатирует авиакомпания «Сибирь». Номер рейса — SBI 5345.
Ранее в Подмосковье произошел инцидент с самолетом авиакомпании «Победа», следовавшем из столичного аэропорта Шереметьево в Омск. Его осветили лазером синего цвета, однако на полет это не повлияло.