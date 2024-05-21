Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в 35 км восточнее столицы, когда борт авиакомпании «Победа» брал курс на Омск.

В минувшее воскресенье, 19 мая, в Подмосковье произошел инцидент с самолетом авиакомпании «Победа», следовавшем из столичного аэропорта Шереметьево в Омск. В 22:28 экипаж лайнера сообщил диспетчерам, что в 35 км восточнее Москвы самолет осветили лазером синего цвета, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Согласно онлайн-табло Омского аэропорта, вчерашний рейс из столицы прибыл по расписанию – в 04:22. Освещение самолета лазером на полет не повлияло.

·Происшествия

Инцидент произошел в 35 км восточнее столицы, когда борт авиакомпании «Победа» брал курс на Омск.

В минувшее воскресенье, 19 мая, в Подмосковье произошел инцидент с самолетом авиакомпании «Победа», следовавшем из столичного аэропорта Шереметьево в Омск. В 22:28 экипаж лайнера сообщил диспетчерам, что в 35 км восточнее Москвы самолет осветили лазером синего цвета, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Согласно онлайн-табло Омского аэропорта, вчерашний рейс из столицы прибыл по расписанию – в 04:22. Освещение самолета лазером на полет не повлияло.