Мужчина избил отца одной из учениц. Было возбуждено уголовное дело, а на днях физруку вынесли приговор.

Мужчина избил отца одной из учениц. Было возбуждено уголовное дело, а на днях физруку вынесли приговор.

Омский районный суд вынес приговор учителю физической культуры, работающему в школе в поселке Магистральном. Он признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Инцидент произошел в январе прошлого года в приемной кабинета директора. Между педагогом и отцом одной из учениц произошел конфликт, который позже перерос в драку. Отец ученицы получил телесные повреждения.

Свою вину физрук не признал. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, ему придется выплатить 250 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.