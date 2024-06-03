Омск-Информ
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АЗС «Газпромнефть» возвращает бонусами стоимость каждого четвертого кофе.
Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает кофейный кешбэк. С 1 июня по 31 августа любой пользователь мобильного приложения сможет вернуть бонусами стоимость каждого четвертого кофе.
Условия участия в акции простые. Нужно активировать ее в приложении «АЗС Газпромнефть» и купить 4 акционных напитка в течение календарного месяца, не используя бонусы программы лояльности «Нам по пути» и «СберCпасибо». Отметим, что количество акционных покупок до 31 августа не ограничено.
Мобильное приложение «АЗС Газпромнефть» доступно для iOS и для Android в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store. Узнать подробности акции и найти ближайшую АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru и в официальном приложении сети АЗС «Газпромнефть».
ООО «Газпромнефть­-Центр»  ИНН 7709359770. Реклама. ERID: LjN8KRXaR
·Авто

АЗС «Газпромнефть» возвращает бонусами стоимость каждого четвертого кофе.
Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает кофейный кешбэк. С 1 июня по 31 августа любой пользователь мобильного приложения сможет вернуть бонусами стоимость каждого четвертого кофе.
Условия участия в акции простые. Нужно активировать ее в приложении «АЗС Газпромнефть» и купить 4 акционных напитка в течение календарного месяца, не используя бонусы программы лояльности «Нам по пути» и «СберCпасибо». Отметим, что количество акционных покупок до 31 августа не ограничено.
Мобильное приложение «АЗС Газпромнефть» доступно для iOS и для Android в Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store. Узнать подробности акции и найти ближайшую АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru и в официальном приложении сети АЗС «Газпромнефть».
ООО «Газпромнефть­-Центр»  ИНН 7709359770. Реклама. ERID: LjN8KRXaR