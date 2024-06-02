Омск-Информ
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·Происшествия

Поиски Константина Сугатова объявлялись на этой неделе. К сожалению, он погиб.

Константин Сугатов, о поисках которого сообщалось на этой неделе, найден мертвым. Напомним, он пропал в Оконешниково, выйдя из дома на улице Советской.

Отмечалось, что Константин живет в Крутинском районе. Сегодня поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» объявил о том, что мужчина найден погибшим.

Константину Сугатову было 32 года.

·Происшествия

Поиски Константина Сугатова объявлялись на этой неделе. К сожалению, он погиб.

Константин Сугатов, о поисках которого сообщалось на этой неделе, найден мертвым. Напомним, он пропал в Оконешниково, выйдя из дома на улице Советской.

Отмечалось, что Константин живет в Крутинском районе. Сегодня поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» объявил о том, что мужчина найден погибшим.

Константину Сугатову было 32 года.