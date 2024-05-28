Константин Сугатов пропал вчера в Оконешниковском районе. Пока о нем ничего не известно.

Константин Сугатов пропал вчера в Оконешниковском районе. Пока о нем ничего не известно.

В Омской области разыскивают 32-летнего Константина Сугатова. Вчера он вышел из дома на улице Советской в Оконешниково, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 180 см, телосложение нормальное, темно-русые волосы, голубые глаза. Одет Константин был в коричневую куртку, голубые джинсы, серую шапку, на ногах ботинки темного цвета. Отмечается, что живет мужчина в Крутинском районе.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Константина Сугатова, просят сообщить об этом по номерам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 либо в полицию 02 (102).