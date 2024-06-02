Омск-Информ
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·Происшествия

Сегодня туда отправились 40 ребят из охваченного паводком района. В соседнем регионе для детей созданы необходимые условия.

Сегодня 40 детей из затопленного паводковыми водами Усть-Ишимского района отправились отдыхать в Новосибирскую область. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Для ребят там созданы комфортные условия и организована интересная программа, – отметил Хоценко в своем телеграм-канале.

Глава региона также поблагодарил за поддержку губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Ранее сообщалось, что детей из пострадавших от паводка населенных пунктов Омской области ждут также и в Татарстане.

·Происшествия

Сегодня туда отправились 40 ребят из охваченного паводком района. В соседнем регионе для детей созданы необходимые условия.

Сегодня 40 детей из затопленного паводковыми водами Усть-Ишимского района отправились отдыхать в Новосибирскую область. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Для ребят там созданы комфортные условия и организована интересная программа, – отметил Хоценко в своем телеграм-канале.

Глава региона также поблагодарил за поддержку губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Ранее сообщалось, что детей из пострадавших от паводка населенных пунктов Омской области ждут также и в Татарстане.