Омск-Информ
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·Общество

Верующие смогут поклониться святыне сегодня и завтра.

Сегодня в Омск прибыла Казанская икона Божией Матери. Святыня, которую часто именуют иконой русских побед, будет находиться в городе два дня.

– Казанская икона Божией Матери, именуемая также иконой Русских Побед, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сегодня прибыла в Омск, – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Находиться святыня будет в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Поклониться ей можно будет сегодня, 2 июня, с 11:00 до 21:00 и 3 июня с 7:00 до 16:00.

·Общество

Верующие смогут поклониться святыне сегодня и завтра.

Сегодня в Омск прибыла Казанская икона Божией Матери. Святыня, которую часто именуют иконой русских побед, будет находиться в городе два дня.

– Казанская икона Божией Матери, именуемая также иконой Русских Побед, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сегодня прибыла в Омск, – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Находиться святыня будет в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Поклониться ей можно будет сегодня, 2 июня, с 11:00 до 21:00 и 3 июня с 7:00 до 16:00.