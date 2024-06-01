Омск-Информ
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·Общество

Власти планируют приобрести световые консоли с российским триколором. Они обойдутся в полмиллиона.

В Омске МУП «Электрический транспорт» закупит световые консоли с изображением флага России. Их планируют разместить на троллейбусной контактной сети. На консоли потратят 568 тыс. рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок.

Поставщиком стала ИП Пелькина.

·Общество

Власти планируют приобрести световые консоли с российским триколором. Они обойдутся в полмиллиона.

В Омске МУП «Электрический транспорт» закупит световые консоли с изображением флага России. Их планируют разместить на троллейбусной контактной сети. На консоли потратят 568 тыс. рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок.

Поставщиком стала ИП Пелькина.