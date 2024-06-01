Омск-Информ
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·Происшествия

По каждому инциденту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

За минувшие сутки к стражам порядка с заявлением о мошенничестве обратились сразу 10 жителей Омской области. Так, 50-летний омич, поверив аферистам, лишился 135 тыс. рублей. По каждому инциденту возбудили уголовное дело.

Всего с начала года произошло 2318 дистанционных хищений. Материальный ущерб превысил 599 млн рублей.

·Происшествия

По каждому инциденту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

За минувшие сутки к стражам порядка с заявлением о мошенничестве обратились сразу 10 жителей Омской области. Так, 50-летний омич, поверив аферистам, лишился 135 тыс. рублей. По каждому инциденту возбудили уголовное дело.

Всего с начала года произошло 2318 дистанционных хищений. Материальный ущерб превысил 599 млн рублей.