Жители города продолжают верить жуликам и переводить им миллионы.

Жители города продолжают верить жуликам и переводить им миллионы.

Дистанционные мошенники продолжают обманывать омичей. Так, с начала года произошло 2318 хищений. Материальный ущерб уже превысил 599 млн рублей.

29 мая в отдел полиции № 6 обратилась 70-летняя местная жительница. Она рассказала, что в мессенджере Telegram ей поступило сообщение с неизвестного номера о просьбе помочь сотруднику министерства просвещения и провести инструктаж. Так как омичка является преподавателем одного из учебных заведений Омска, эта информация ее не смутила.

После этого пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая сообщила о хищении персональных данных работников образования и возможных переводах денег от имени педагогов лицу, подозреваемому в экстремисткой деятельности. В связи с чем по данному факту Росфинмониторингом проводится расследование. В этот же день потерпевшей позвонили якобы сотрудники Центрального банка РФ, сообщив, что на ее имя аферисты оформили кредит и для сбережения накоплений нужно перевести все денежные средства на «безопасный счет».

– Действуя по инструкциям злоумышленников, потерпевшая приобрела новый мобильный телефон, на который установила приложение MirPay и перевела через банкомат около 2,5 млн рублей на «безопасный счет». По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Омичей попросили быть осторожными и не верить лицам, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков и предлагают взять кредиты, установить на мобильные устройства сторонние приложения и перевести деньги на безопасные счета.