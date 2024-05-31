Омск-Информ
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·Происшествия

С Алексеем Шелеховым простились 16 мая.
На СВО погиб 52-летний житель Тары Алексей Шелехов. Прощание с мужчиной прошло 16 мая в его родном городе.
Военный служил на СВО в подразделении «Барс». Мужчина являлся членом литературного клуба «Вечера на Александровской» и писал стихи. Также его имя внесено в список людей, которые сформировали литературную карту Тарского Прииртышья.
Ранее на специальной военной операции погиб 46-летний учитель Цветнопольской школы Азовского района Владимир Иордан.
·Происшествия

С Алексеем Шелеховым простились 16 мая.
На СВО погиб 52-летний житель Тары Алексей Шелехов. Прощание с мужчиной прошло 16 мая в его родном городе.
Военный служил на СВО в подразделении «Барс». Мужчина являлся членом литературного клуба «Вечера на Александровской» и писал стихи. Также его имя внесено в список людей, которые сформировали литературную карту Тарского Прииртышья.
Ранее на специальной военной операции погиб 46-летний учитель Цветнопольской школы Азовского района Владимир Иордан.