Рейды проводят сотрудники департамента контроля.

Рейды проводят сотрудники департамента контроля.

За две недели в Омске выявили более 1,5 тысячи нарушителей, которые паркуются на газонах. Фиксируются такие случаи с помощью комплексов автоматической фото- и видеофиксации «ПаркНет-М». Рейды проводят сотрудники департамента контроля.

За парковку на газонах предусмотрен штраф: для граждан – от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 14 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 до 40 тыс. рублей. За повторное нарушение придется заплатить больше: гражданам – от 4 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 20 до 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 40 до 200 тыс. рублей.

В прошлом году в городе выявили более 15 тыс. подобных нарушений. Общая сумма штрафов превысила 30 млн рублей.